БАТЭ и "Динамо-Минск" сыграют матч в рамках 8-го тура Высшей лиги

20 мая в белорусском футболе пройдет матч с приставкой "супер". Вчерашние финалисты Кубка страны - БАТЭ и минское "Динамо" - встретятся в рамках 8-го тура Высшей лиги.

Напомним, Кубок Беларуси в свою копилку забрал клуб из Борисова. Но чемпионат - это уже совсем другая история, в которой явный фаворит - команда Александра Шагойко.