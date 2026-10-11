БАТЭ прервал серию без побед и покинул зону стыковых матчей

Поклонники белорусского футбола продолжают следить за играми 24-го тура Высшей лиги, в котором немало интригующих афиш.

В 24-м туре Высшей лиги БАТЭ на "Борисов-Арене" принимает "Славию". Если взглянуть в турнирную таблицу, то увидим, что хозяева располагаются на опасном для себя 14-м месте - в зоне стыковых матчей. Гости чуть повыше - они 10-е, но тоже в полной безопасности себя чувствовать не могут. Поэтому оба клуба устроит только победа в очередной игре.

Егор Кресс, автор забитого мяча, на 27-й минуте вывел БАТЭ вперед. А вот у "Славии" впереди мало что получалось, в отличие от борисовчан, которые еще в первом тайме сумели забить второй гол - Варакса отличился. 2:0 - первый тайм за БАТЭ. После перерыва уже "Славия" много времени проводила на чужой половине поля, и Федоренко один мяч отыграл. Но больше голов не было, были только эмоции.

"Славия" не сумела испортить вечер борисовчанам - 2:1. БАТЭ забирает три балла, прерывает свою четырехматчевую серию без побед и выбирается из зоны стыковых матчей, поднявшись на 13-е место.

Виталий Рогожкин, главный тренер ФК БАТЭ:

"Видите, мы уже с этим сталкивались в игре с "Нафтаном", поэтому и в перерыве пообщались - да, скользкий счет, 2:0 - самый опасный. Наверное, все-таки психология сыграла свою роль: видите, быстро пропустили во втором тайме".

Завершится 24-й тур сегодня тремя матчами, два из которых в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь-5", а именно: игру "Витебска" и "Ислочи" (начало в 14:00) и встречу "Днепра" и минского "Динамо" (старт в 19:30). Еще в одном поединке сыграют "Гомель" и "МЛ Витебск".