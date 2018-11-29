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БАТЭ борется за выход в плей-офф Лиги Европы
БАТЭ борется за выход в плей-офф Лиги Европы. Соперник - венгерский "Види". Прямую трансляцию, напомним, ведет телеканал "Беларусь 5". За ходом событий на поле внимательно следит наш корреспондент Павел Капуцкий (прямое включение).
Закончился первый тайм, счет 1:0 в пользу БАТЭ.Все ожидали, что хозяева с первых минут пойдут в атаку. И стартовый состав это подтвердил. Главный тренер хозяев Алексей Бага выпустил двух главных созидателей: Александра Глеба и Мирко Иванича.
Уже на третьей минуте в отличной позиции оказался наш единственный нападающий Николай Сигневич. Бил в дальний угол - не хватило несколько сантиметров. Штанга! На седьмой минуте мяч вновь чуть не влетел в гостевую сетку. Под давлением "Види" едва не организовал автогол. А в середине тайма БАТЭ все-таки повел в счете. Игорь Стасевич подает угловой, Николай Сигневич головой отправляет круглого в сетку!Потом был момент и у "Види". Со штрафного нашу команду спас вратарь Щербицкий.
А вот что говорил накануне встречи главный тренер БАТЭ Алексей Бага (видео).
Слова Алексея Баги не пустые. Ровно три недели назад БАТЭ принимал здесь "Челси", и тогда лондонцы едва унесли ноги из Борисова. 1:0 в пользу англичан, но по голевым моментам белорусский клуб гранда превзошел.
Но главным или, правильнее сказать, очередным доказательством класса БАТЭ станет выход в весеннюю стадию Лиги Европы. А для этого нужно обязательно обыграть сегодня "Види". Впереди второй тайм, прямая трансляция на "Беларусь 5".
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