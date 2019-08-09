БАТЭ делает шаг к плей-офф квалификации Лиги Европы

Чемпион Беларуси побеждает в первом матче третьего раунда отбора. В Боснии и Герцеговине наши были сильнее "Сараево" - 2:1. Счет в середине первого тайма открыл Дмитрий Бага - брат главного тренера команды Алексея, во второй половине Эрвейн Мукам реализовал пенальти. На 77-ой минуте из-за поведения местных болельщиков матч был приостановлен, команды даже ненадолго ушли с поля. На него фанаты выбросили несколько файеров. Арбитру ситуация показалась небезопасной.



Уже после данного инцидента хозяева все же один мяч отыграли. Положительный результат, добытый в Зенице, белорусам нужно будет сохранить на "Борисов-Арене". 15 августа команды проведут ответную игру, по итогам которой и определится участник следующей стадии.