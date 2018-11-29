БАТЭ готовится к встрече с "Види" в Лиге Европы

Для двух команд игра важна. На "Борисов-Арене" уже находится наш корреспондент Павел Капуцкий. Не скажутся ли холода на исход игры?

И не в такой мороз играли. Поединок точно не отменят. По регламенту УЕФА перенос может быть в случае минус 17, а в Борисове сейчас не холоднее минус десяти. Другое дело, что газон в таких условиях страдает. Чтобы его поберечь, "желто-синие" тренировались на поле другого своего стадиона под названием "Городской".

В Высшей лиге Беларуси БАТЭ остается сыграть один матч: в воскресенье в Жодино против "Торпедо". Главный внутренний трофей завоеван досрочно. Последняя задача на этот сезон - выход в плей-офф Лиги Европы. С "Види" БАТЭ играл в сентябре в Венгрии и победил 2:0. С тех пор у соперника две победы в еврокубке, а у "желто-синих" три поражения. Скорее всего, хозяева пойдут в атаку, а гости сыграют от обороны.

На "Борисов-Арене" уже зажгли прожекторы. Скоро команды выйдут на разминку. Из-за травм БАТЭ не помогут сербский защитник Милунович и финский нападающий Туоминен. Но букмекеры все равно больше верят в хозяев.

Потому что БАТЭ сегодня нужна только победа, а "Види" может устроить и ничья. Три очка за тур до конца выведут нас на заветное второе место, если, конечно, в параллельной встрече ПАОК в Лондоне не обыграет "Челси".

БАТЭ и "Види" играли в еврокубках трижды, и пока венгры не побеждали. Обеим командам есть за что биться: весенняя стадия Лиги Европы - это, во-первых, престиж, во-вторых, деньги. Потому, каким бы холодным не был воздух, на поле будет жарко.