БАТЭ И "Гомель" узнали соперников во 2-м раунде Лиги конференций

Соперник БАТЭ - турецкий "Коньяспор". "Гомель" сыграет с греческим "Арисом". Сегодня стали известны оппоненты белорусов во 2-м раунде квалификации Лиги конференций. 21 и 28 июля - дни матчей. Накануне стало известно, что в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет с "Марибором". А "Динамо-Минск" в 1-м раунде квалификации Лиги конференций сразится с черногорским "Дечичем".