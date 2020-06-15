БАТЭ и "Шахтер" разошлись миром

Главный матч 13-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ - "Шахтер" завершился поздно вечером накануне. Обе команды побывали в роли лидера, но к финальному свистку Виталия Севостьяника пришли с равными цифрами, 2:2. Хозяева наверняка остались недовольны эпизодом, после которого "горняки" провели второй мяч. В таблице команды остались на прежних позициях. БАТЭ - первый, "Шахтер" сразу за борисовчанами. Ихразделяют 2очка.