БАТЭ - "Карабах": 1:1

На стадионе в Борисове БАТЭ провел ответный поединок третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов. В гостях у борисовчан был азербайджанский "Карабах". Напомним, неделю назад на выезде команда Алексея Баги одержала победу с минимальным счетом 1:0. На 20-й минуте встречи открыл счет в матче Мирко Иванич. Однако в начале второго тайма гости сумели восстановить равновесие. Итоговый счет матча - 1:1. Счет по итогам двух игр - 2:1 в пользу БАТЭ. Прямую трансляцию встречи вел телеканал "Беларусь 5".