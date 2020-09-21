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БАТЭ - лидер чемпионата Беларуси по футболу
БАТЭ - единоличный лидер чемпионата Беларуси по футболу. Накануне борисовчане в Слуцке разобрались с "сахарниками", 3:1. А вот главный конкурент "желто-синих" - "Шахтер" - в Мозыре уступил "Славии", 0:1 и теперь отстает от БАТЭ на три очка.
После 24 туров в первой тройке держится "Неман". Близки к еврокубовой зоне "Торпедо-БелАЗ"и одержавшая шестую победу подряд "Ислочь".
В воскресенье "волки" одолели минское "Динамо", 2:1. Команда Леонида Кучука опустилась во вторую половину таблицы. На дне "Смолевичи", "Белшина", "Городея" и "Слуцк".
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