БАТЭ - лидер чемпионата Беларуси по футболу

БАТЭ - единоличный лидер чемпионата Беларуси по футболу. Накануне борисовчане в Слуцке разобрались с "сахарниками", 3:1. А вот главный конкурент "желто-синих" - "Шахтер" - в Мозыре уступил "Славии", 0:1 и теперь отстает от БАТЭ на три очка.



После 24 туров в первой тройке держится "Неман". Близки к еврокубовой зоне "Торпедо-БелАЗ"и одержавшая шестую победу подряд "Ислочь".



В воскресенье "волки" одолели минское "Динамо", 2:1. Команда Леонида Кучука опустилась во вторую половину таблицы. На дне "Смолевичи", "Белшина", "Городея" и "Слуцк".



