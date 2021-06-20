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БАТЭ на выезде обыграл минское "Динамо" в чемпионате Беларуси
Борисовский БАТЭ побеждает в белорусском классико футбола. Идеальная реализация приносит борисовчанам викторию над минским "Динамо" на одноименном стадионе - 2:0. Оба удара в створ ворот "столичных" оказались голевыми. Максим Скавыш в первом тайме счет открыл, Неманья Милич во второй половине перевес "желто-синих" удвоил.
БАТЭ идет на втором месте в турнирной таблице, 7 баллов до лидера - "Шахтера", "горняки" выиграли все 13 матчей.
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