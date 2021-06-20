БАТЭ на выезде обыграл минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

Борисовский БАТЭ побеждает в белорусском классико футбола. Идеальная реализация приносит борисовчанам викторию над минским "Динамо" на одноименном стадионе - 2:0. Оба удара в створ ворот "столичных" оказались голевыми. Максим Скавыш в первом тайме счет открыл, Неманья Милич во второй половине перевес "желто-синих" удвоил.