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БАТЭ на выезде обыграл минское "Динамо" в чемпионате Беларуси

Борисовский БАТЭ побеждает в белорусском классико футбола. Идеальная реализация приносит борисовчанам викторию над минским "Динамо" на одноименном стадионе - 2:0. Оба удара в створ ворот "столичных" оказались голевыми. Максим Скавыш в первом тайме счет открыл, Неманья Милич во второй половине перевес "желто-синих" удвоил.

БАТЭ идет на втором месте в турнирной таблице, 7 баллов до лидера - "Шахтера", "горняки" выиграли все 13 матчей.


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