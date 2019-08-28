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БАТЭ не теряет надежд на выход в групповой этап Лиги Европы

В преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации против казахстанской "Астаны" на "Борисов-Арене" прошла пресс-конференция главного тренера белорусского клуба. В гостях БАТЭ уступил 0:3.

Матч за выход в групповой этап Лиги Европы БАТЭ - "Астана" пройдет в четверг на "Борисов-Арене". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 20:00.

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