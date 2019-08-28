БАТЭ не теряет надежд на выход в групповой этап Лиги Европы

В преддверии ответного матча раунда плей-офф квалификации против казахстанской "Астаны" на "Борисов-Арене" прошла пресс-конференция главного тренера белорусского клуба. В гостях БАТЭ уступил 0:3.



Матч за выход в групповой этап Лиги Европы БАТЭ - "Астана" пройдет в четверг на "Борисов-Арене". Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" в 20:00.