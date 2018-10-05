БАТЭ не удалось порадовать своих поклонников. Накануне греческий ПАОК разгромил чемпиона Беларуси в Борисове. Уже к 17-ой минуте второго тура группового этапа Лиги Европы БАТЭ проигрывал оппоненту со счетом 0:3. После перерыва Максим Скавыш забил один мяч, но последний точный удар в матче нанесли греки. БАТЭ уступает 1:4. Теперь борисовчанам предстоит сразиться с лидером квартета - английским "Челси". 25 октября команды сыграют в Лондоне, 8 ноября - в Борисове.