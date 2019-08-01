БАТЭ не вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Дальше без Лиги чемпионов. Впервые с 2013 года БАТЭ не вышел в третий квалификационный раунд главного клубного турнира Старого Света. Неделю назад на "Борисов-Арене" против норвежского "Русенборга" была победа - 2:1. В ответном же матче "желто-синие" уступили - 0:2. "Борисовчане" третий раз в истории клуба не смогли преодолеть стадию 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Теперь команда Алексея Баги сыграет в Лиге Европы. БАТЭ будет противостоять боснийский клуб "Сараево". Первая игра третьего квалификационного раунда пройдет 8 августа, ответная - 15-го.