БАТЭ обыграл ПАОК и в третий раз в истории вышел в плей-офф Лиги Европы

Еврокубкам быть! Борисовский БАТЭ пробился в плей-офф Лиги Европы. Накануне чемпион Беларуси победил греческий ПАОК со счетом 3:1 в гостевом матче 6-го тура группы "Эль". Максим Скавыш открыл счет на 18-ой минуте. За 3 минуты до перерыва греки нарушили правила в своей штрафной площади, и Николай Сигневич реализовал пенальти. Он же оформил дубль в компенсированное время первого тайма. Борисовчане с девятью очками со второго места вышли из квартета. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в понедельник. Отметим, что это третий раз, когда БАТЭ выходит в плей-офф турнира.