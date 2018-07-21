БАТЭ одержал победу над "Минском" - 2:0

Возвращение в БАТЭ Егора Филипенко, и победа борисовчан в 17-м туре над "Минском" - 2:0. Во втором тайме голами отметились Скавыш и Иванич. Кроме того, после Алексей Бага анонсировал громкие приобретения в трансферное окно. В турнирной таблице БАТЭ уверенно сохраняет лидерство.