БАТЭ одержал волевую победу над "Городеей"

БАТЭ с трудом обыграл "Городею" в матче 21-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Счет в матче на 46-й минуте открыли гости. Отличился Митасов. На 62-й хозяева благодаря голу Скавыша восстановили равновесие в поединке, а за 8 минут до конца основного времени вышли вперед - забил Стасевич. Отметим, под занавес встречи со скамейки запасных был удален главный тренер "Городеи" Олег Радушко. Сегодня 21-й тур продолжится тремя встречами. "Беларусь 5" в прямом эфире покажет матч минского "Динамо" и "Слуцка". Начало трансляции в 19:00.