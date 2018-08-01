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БАТЭ одолел финский ХИК в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2:1
И начнем с потрясающей новости, которая пришла только что из Финляндии. Буквально несколько минут назад БАТЭ победил в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовчане на выезде одолели финский ХИК 2:1. В середине первого тайма капитан команды из Хельсинки Рафинья отправил мяч в собственные ворота. Затем был точен Игорь Стасевич. Гол престижа на счету Ягуби. Таким образом, БАТЭ продолжит выступление в главном клубном турнире Европы. Подробности - в "Дне спорта".
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