БАТЭ одолел финский ХИК в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2:1

И начнем с потрясающей новости, которая пришла только что из Финляндии. Буквально несколько минут назад БАТЭ победил в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Борисовчане на выезде одолели финский ХИК 2:1. В середине первого тайма капитан команды из Хельсинки Рафинья отправил мяч в собственные ворота. Затем был точен Игорь Стасевич. Гол престижа на счету Ягуби. Таким образом, БАТЭ продолжит выступление в главном клубном турнире Европы. Подробности - в "Дне спорта".