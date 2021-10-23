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БАТЭ оказался сильнее "Немана"

Команды показали бойцовский осенний футбол, характерный для команд, решающих свои конкретные задачи. Так подвел итог игры в гостях БАТЭ с "Неманом" главный тренер борисовчан Виталий Жуковский - "желто-синие" победили 2:0 (голы Юсова и Яблонского) и расположились на 2 позиции, обогнав "Динамо-Минск".

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