БАТЭ отправился на первый предсезонный сбор в турецкий Белек

"Нам нужно понимать, что мы готовимся не только к "Арсеналу", но и к большому интересному сезон". Чемпион Беларуси по футболу БАТЭ сегодня отправился в турецкий Белек на первый предсезонный сбор, который продлится до 7 февраля. Футболисты прошли медосмотр, итогом которого главный тренер Алексей Бага удовлетворен. Ровно через три недели БАТЭ будет принимать лондонский "Арсенал" в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы.

Первая игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 февраля на "Борисов-Арене". Билеты поступили в продажу во вторник. Цена от 50 до 110 рублей.