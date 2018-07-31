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БАТЭ отправился в Финляндию на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

В среду лучшая команда страны сыграет против ХИКа. Возможно появление на поле давно не игравших из-за травм нападающего Гордейчука и защитника Волкова.

Матч ХИК - БАТЭ пройдет в среду, начало в 19:00. Прямая трансляция на "Беларусь 5". Первая встреча завершилась вничью, 0:0.

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