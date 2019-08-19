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БАТЭ перенес матч очередного тура чемпионата Беларуси против мозырской "Славии"
БАТЭ перенес свой матч очередного тура чемпионата Беларуси против мозырской "Славии" с 24 на 25 августа. Такое право регламент дает чемпиону из-за занятости в еврокубках. В то же время борисовчане уже заботятся о заполняемости стадиона на судьбоносном матче против "Астаны" 29 августа в рамках раунда плей-офф Лиги Европы. Цена билетов составит от 5 до 16 рублей. Продажа стартует завтра.
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