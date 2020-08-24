БАТЭ побеждает "Неман" в центральном поединке 22 тура чемпионата страны по футболу

БАТЭ побеждает «Неман» в центральном поединке 22-го тура чемпионата страны и таким образом догоняет "Шахтер" в турнирной таблице. Борисовчане победили дружину Игоря Ковалевича благодаря точным ударам Скавыша и Нехайчика - 2:0. И у "горняков", и у желто-синих теперь по 43 балла. У "Немана" 38 очков и одна игра в запасе. Чуть ранее накануне "Торпедо" и "Минск" сыграли вничью 1:1. Собственно, как и "Славия" с "Витебском".



