БАТЭ побеждает норвежский "Русенборг" при аншлаге на "Борисов-Арене"

Хорошая заявка на выход в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов! БАТЭ побеждает норвежский "Русенборг" в домашнем противостоянии - 2:1при аншлаге на "Борисов-Арене". Поддержать желто-синих пришло немного больше 13-ти тысяч болельщиков, все билеты были распроданы. И футболисты не подвели своих поклонников. В первом тайме с пенальти отличился Игорь Стасевич, во второй половине снова вывел вперед хозяев Максим Скавыш. Важный гол на выезде за скандинавов провел Андерс Кондрасен.



Ответная игра пройдетчерез неделю в норвежском Тронхейме. Прямая трансляция также на телеканале "Беларусь 5". Стартовый свисток прозвучит в 20 часов.