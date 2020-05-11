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БАТЭ поднимается на первое место

БАТЭ впервые в сезоне поднимается на первое место в таблице Высшей лиги. Накануне борисовчане, пропустив на первой минуте обыграли "Смолевичи", 5:3.

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