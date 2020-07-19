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БАТЭ прерывает серию из трех матчей без побед
В 18-м туре чемпионата Беларуси "желто-синие" на выезде разгромили дебютанта Высшей лиги "Рух" - 3:0. Все мячи были забиты еще в первом тайме. Точный удар и две голевые передачи на счету Павла Нехайчика, Боян Настич и Максим Скавыш также провели по мячу.
Этот результат позволяет БАТЭ как минимум до сегодняшнего вечера возглавить турнирную таблицу. В случае виктории в выездном матче с "Неманом" в лидеры вернется солигорский "Шахтер", в 18:45 начнется прямая трансляция встречи на "Беларусь 5". Также спортивный канал покажет противостояние "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо-Минск". Стартовый свисток в Жодино прозвучит в 20:45.
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