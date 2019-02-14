3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
БАТЭ принимает "Арсенал" на "Борисов-Арене"
Прямо сейчас переносимся в Борисов, где в эти минуты проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы. БАТЭ принимает легендарный "Арсенал". Борисовчане полны решимости дать бой "канонирам".
На матч аккредитовано около ста в том числе и международных журналистов. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5". Работает в Борисове и съемочная группа Агентства теленовостей.
И на прямую связь выходит Андрей Козлов (прямое включение).
Главное футбольное событие зимы, которое мы, безусловно, ждали. В Борисове в самом разгаре первый матч 1/16 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и лучшим клубом Беларуси последних лет - борисовским БАТЭ.
Разговоров вокруг этого поединка хватало сегодня и в Беларуси, и в Великобритании. К примеру, легендарный Майкл Оуэн предположил, что "Арсеналу" в этом поединке (и это в лучшем случае) придется согласиться лишь на ничью. Это цитата британской прессы. Наши спортсмены были перед игрой осторожны в комментариях. Но вновь заявляли, что не собираются сдаваться без боя.
Также наша съемочная группа прошлась незадолго до начала поединка, и от белорусских болельщиков мы услышали немало позитивных слов.
"Арсенал" выставил фактически оптимальный состав. По крайней мере, намного сильнее, чем это было в сентябре 2017-го. Здесь и Петр Чех в воротах, и Мустафи, Косельни, Монреаль в защите. Джака и Колашинац в полузащите. Наконец, убойное трио в лице Мхитаряна, Ляказетта и Ивоби. У БАТЭ также на поле все основные, в том числе и Александр Глеб, золотые годы которого как раз пришлись на выступление в составе "канониров".
К этой минуте счет 0:0. Продолжим следить и, конечно же, болеть за БАТЭ. Итоги матча в новостях на телеканале "Беларусь 1". В понедельник в программе "Арена" эксклюзивные интервью с участниками поединка и, наконец, в "Главном эфире" подробный рассказ о внушительной поддержке "Арсенала".
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера