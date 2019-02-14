БАТЭ принимает "Арсенал" на "Борисов-Арене"

Прямо сейчас переносимся в Борисов, где в эти минуты проходит первый матч 1/16 финала Лиги Европы. БАТЭ принимает легендарный "Арсенал". Борисовчане полны решимости дать бой "канонирам".

На матч аккредитовано около ста в том числе и международных журналистов. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5". Работает в Борисове и съемочная группа Агентства теленовостей.



И на прямую связь выходит Андрей Козлов (прямое включение).

Главное футбольное событие зимы, которое мы, безусловно, ждали. В Борисове в самом разгаре первый матч 1/16 финала Лиги Европы между лондонским "Арсеналом" и лучшим клубом Беларуси последних лет - борисовским БАТЭ.

Разговоров вокруг этого поединка хватало сегодня и в Беларуси, и в Великобритании. К примеру, легендарный Майкл Оуэн предположил, что "Арсеналу" в этом поединке (и это в лучшем случае) придется согласиться лишь на ничью. Это цитата британской прессы. Наши спортсмены были перед игрой осторожны в комментариях. Но вновь заявляли, что не собираются сдаваться без боя.

Также наша съемочная группа прошлась незадолго до начала поединка, и от белорусских болельщиков мы услышали немало позитивных слов.





