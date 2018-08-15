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БАТЭ пробился в плей-офф футбольной Лиги чемпионов
На своем поле борисовчане вничью 1:1 сыграли с "Карабахом". На гол Мирко Иванича гости ответили ударом Мичела. Но наши ребята выиграли выездной матч. Теперь соперник для команды Алексея Баги - голландский ПСВ. Вне зависимости от исхода этого поединка БАТЭ гарантировал себе еврокубковую осень. В случае победы наши футболисты продолжат выступление в групповом раунде Лиги чемпионов, а если проиграют, их ждет Лига Европы.
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