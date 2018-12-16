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БАТЭ продолжает побеждать! Дружина Капского опять чемпион
Расскажем о результатах встречи, где компромиссов быть не может. В компании с лондонским "Челси". Именно борисовский БАТЭ вышел из непростой группы вместе с британским грандом и сыграет в 1/16 финала. Таким образом, сезон для белорусского клубного футбола продлится как минимум до февраля. Сезон предельно насыщенный разными событиями.
И, конечно, не можем не вспомнить уход из жизни создателя футбольного бренда, о котором знает сейчас вся Европа, - Анатолия Капского. Его последней мечтой была третья звезда на эмблеме клуба, которая дается за 15-й титул чемпиона. БАТЭ смог этого добиться. Атмосфера на "Борисов-Арене", когда подводили итоги года, получилась яркой и эмоциональной. Все детали в репортаже Андрея Козлова.
В этот вечер было немало трогательных моментов. Уроженец Борисова Алексей Бага, который по ходу сезона возглавил БАТЭ, одним своим появлением вдохновил большую аудиторию, которая вместе с командой собралась отпраздновать спортивные успехи клуба. Именно под руководством Баги-старшего борисовский клуб вновь взял золото национального чемпионата и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Ситуация перед последним туром групповой стадии была запутана до предела. Было очевидно, что "Челси" после пяти побед уже забронировал место в плей-офф. А три клуба: "Види", ПАОК и БАТЭ сохраняли фактически одинаковые шансы на успех. И вот в игре с греками так называемыми спартанцами стали именно наши футболисты. К началу второго тайма счет стал уже 3:0, однако судья удалит автора двух мячей Николая Сигневича. ПАОК один гол забьет, но на большее окажется не способен. 3:1.
Выход в 1/16 стал, таким образом, третьим в истории БАТЭ. Жеребьевка состоится завтра, 17 декабря. К нам могут приехать "Арсенал", "Наполи" или… вновь "Зенит".
И все-таки, несмотря на успехи на евроарене, именно этот трофей станет куда более знаковым. Ведь именно 15-я победа в чемпионате принесла на эмблему клуба третью звезду.
Ощущение того, что создатель мощного футбольного бренда Анатолий Капский рядом, было абсолютно у всех участников церемонии.Андрей Анатольевич поднимет медаль к небу - каждый понимает, кому она посвящена. И через несколько минут даст интервью "Главному эфиру".
БАТЭ вновь удивляет всю футбольную Европу. И вновь открыл еще одного талантливого специалиста - Алексея Багу. Ведь Виктор Гончаренко, который более 10 лет назад первым выводил борисовский клуб в еврокубки, на этой же неделе вместе с ЦСКА снова победил мадридский "Реал", только на этот раз 3:0. Европейская пресса даже отправляла белорусского тренера на должность наставника в королевском клубе... Пока что в шутку.
БАТЭ начинает совершенно новый этап в истории - это будет первая предсезонка под руководством Алексея Баги, уедут в европейские клубы и некоторые игроки борисовчан, как, к примеру, Милунович и Сигневич. И это станет первым сезоном команды без Анатолия... но не без Капского: его сын Андрей с января станет новым председателем правления клуба.
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