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БАТЭ против "Русенборга" в Норвегии. Прямое включение
3-й раунд квалификации Лиги чемпионов все ближе! Борисовский БАТЭ в эти минуты проводит ответный поединок с "Русенборгом" на выезде. Первый тайм противостояния команд в Норвегии завершился без голов, сейчас идет вторая половина, и цифры на табло не изменились. Напомним, неделю назад в Борисове белорусы были сильнее 2:1, и пока двухматчевая дуэль складывается в пользу "желто-синих". Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Тронхейма. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5".
Мы желаем нашей команде удачи.
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