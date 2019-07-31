БАТЭ против "Русенборга" в Норвегии. Прямое включение

3-й раунд квалификации Лиги чемпионов все ближе! Борисовский БАТЭ в эти минуты проводит ответный поединок с "Русенборгом" на выезде. Первый тайм противостояния команд в Норвегии завершился без голов, сейчас идет вторая половина, и цифры на табло не изменились. Напомним, неделю назад в Борисове белорусы были сильнее 2:1, и пока двухматчевая дуэль складывается в пользу "желто-синих". Эти кадры мы получаем в режиме реального времени из Тронхейма. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5".