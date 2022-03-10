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БАТЭ против "Торпедо-БелАЗ" в 1/4 финала кубка Беларуси по футболу
Контроль мяча был хороший лишь периодически, при этом не получилось реализовать все свои острые моменты. Главный тренер БАТЭ Александр Михайлов остался неудовлетворен результатом первого поединка 1/4 финала Кубка Беларуси против жодинского "Торпедо". Ничья - 1:1. На точный удар Березкина ответил исландец Виллюмсон.
Ответный поединок между командами пройдет 13 марта на поле столичного комплекса "Олимпийский". Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
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