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БАТЭ провел первую тренировку с мячом в этом сезоне

Хотят вернуть чемпионство. БАТЭ провел первую тренировку с мячом в этом сезоне. В прошлом борисовчане не пробились в групповую стадию еврокубков и уступили национальное золото Бресту. Занятие прошло на искусственном поле в Веснянке под защитой воздухоопорного сооружения. В субботу борисовчане здесь же проведут спарринг с Витебском.

Репортаж с тренировки смотрите 21 январяв проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".

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