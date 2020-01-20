Хотят вернуть чемпионство. БАТЭ провел первую тренировку с мячом в этом сезоне. В прошлом борисовчане не пробились в групповую стадию еврокубков и уступили национальное золото Бресту. Занятие прошло на искусственном поле в Веснянке под защитой воздухоопорного сооружения. В субботу борисовчане здесь же проведут спарринг с Витебском.



Репортаж с тренировки смотрите 21 январяв проекте "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".



