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БАТЭ провел тренировку накануне матча с "Арсеналом"
Лондонский "Арсенал" - в активном игровом тонусе, а борисовский БАТЭ только готовится к сезону. Однако этот фактор не станет ключевым в игре 1/16 финала футбольной Лиги Европы, считает наставник борисовчан Алексей Бага. Сегодня чемпионы Беларуси провели в столице предыгровую тренировку. В межсезонье из Борисова уехало немало игроков, которые в последние годы считались лидерами. Бага отметил, что БАТЭ способен добиваться высоких задач и этим составом. Особенной игра станет для Александра Глеба, который на заре карьеры провел несколько отличных сезонов в составе "Арсенала".
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между БАТЭ и "Арсеналом" состоится завтра на "Борисов-Арене" в 20:55. "Беларусь 5" покажет встречу в прямом эфире.
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