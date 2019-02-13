БАТЭ провел тренировку накануне матча с "Арсеналом"

Лондонский "Арсенал" - в активном игровом тонусе, а борисовский БАТЭ только готовится к сезону. Однако этот фактор не станет ключевым в игре 1/16 финала футбольной Лиги Европы, считает наставник борисовчан Алексей Бага. Сегодня чемпионы Беларуси провели в столице предыгровую тренировку. В межсезонье из Борисова уехало немало игроков, которые в последние годы считались лидерами. Бага отметил, что БАТЭ способен добиваться высоких задач и этим составом. Особенной игра станет для Александра Глеба, который на заре карьеры провел несколько отличных сезонов в составе "Арсенала".