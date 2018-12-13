БАТЭ проводит заключительный матч группы L в Лиге Европы. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Завершится ли футбольный сезон для белорусских болельщиков или продлится как минимум до февраля? В эти минуты борисовский БАТЭ проводит заключительный матч группы L в Лиге Европы. Команда Алексея Баги в гостях играет против греческого ПАОКа. Прямую трансляцию поединка ведет телеканал "Беларусь 5". Первый тайм близится к завершению. Счет не открыт - 0:0. Если желто-синие обыграют ПАОК, то станут участниками 1/16-й финала Лиги Европы. Если встреча в Салониках завершится вничью, то судьба второго места в квартете L будет полностью зависеть от результата матча в Будапеште, где венгерский "Види" принимает лондонский "Челси".