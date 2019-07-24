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БАТЭ - "Русенборг" - 2:1
Игроки клуба БАТЭ в эти минуты проводят первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В соперниках - норвежский "Русенборг". "Борисов-Арена" сегодня собрала аншлаг. Проданы все билеты, на трибунах чуть больше 13 тысяч болельщиков. Радовать своих поклонников хозяева начали на старте игры. Уже на 5-й минуте Игорь Стасевич реализовал пенальти. В середине тайма скандинавы отыгрались - 1:1. Но в начале второго тайма белорусы снова вышли вперед! Максим Скавыш отличается - 2:1. Эти кадры мы получаем в режиме реального времени. Прямую трансляцию из Борисова ведет телеканал "Беларусь 5". Напомним, ответное противостояние спортивный канал также покажет в прямом эфире. Через неделю БАТЭ и "Русенборг" решат судьбу путевки в следующий раунд.
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