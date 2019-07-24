БАТЭ - "Русенборг" в 20 часов на "Беларусь 5"

Борисовский БАТЭ сегодня в первом матче второго круга квалификации Лиги чемпионов принимает норвежский "Русенборг".



Из-за травм пропустят поединок защитник Егор Филипенко и нападающий Антон Сорока. Под вопросом и участие голкипера Дениса Щербицкого. Только в ответной встрече могут вернуться в строй форвард Боян Дубайич и полузащитник Тор Виллюмссон. В любом случае легким белорусско-норвежское противостояние не назовешь.



Поединок БАТЭ - "Русенборг" начнется в 20 часов на "Борисов-Арене". Прямую трансляцию будет вести "Беларусь 5".