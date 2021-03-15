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БАТЭ с победы стартовал в чемпионате Беларуси по футболу

Борисовский БАТЭ с уверенной победы стартовал в чемпионате Беларуси. Накануне в заключительном поединке первого тура желто-синие не оставили шансов "Слуцку" - 3:0. "Неман" сыграл вничью с "Витебском" - 0:0. Брестское "Динамо" разгромило "Спутник" - 4:0.

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