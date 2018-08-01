БАТЭ сегодня на выезде проведет ответный матч против финского ХИКа

Возвращение в строй после травм Гордейчука и Волкова, а также готовность играть на поле с синтетическим покрытием. БАТЭ сегодня на выезде проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа. Напомним, неделю назад в Борисове команды сыграли вничью 0:0. Прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5" в 18:50.