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БАТЭ сегодня на выезде проведет ответный матч против финского ХИКа

Возвращение в строй после травм Гордейчука и Волкова, а также готовность играть на поле с синтетическим покрытием. БАТЭ сегодня на выезде проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа. Напомним, неделю назад в Борисове команды сыграли вничью 0:0. Прямая трансляция встречи начнется на "Беларусь 5" в 18:50.

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