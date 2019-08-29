БАТЭ сегодня проведет ответный поединок против "Астаны"

Матч за выход в групповой этап второго по значимости клубного турнира континента. Борисовский БАТЭ сегодня проведет ответный поединок решающего раунда квалификации Лиги Европы против "Астаны". Неделю назад в Казахстане белорусы крупно уступили - 0:3. Тем не менее раньше времени отдавать победу сопернику по сумме двух встреч наш чемпион не намерен и готов перевернуть исход в свою пользу.



Матч за выход в групповой этап Лиги Европы БАТЭ - "Астана" пройдет сегодня на "Борисов-Арене". Прямая трансляция встречи на телеканале "Беларусь 5". Начало в 20:00.