БАТЭ сильнее "Витебска"

Первая победа Виталия Жуковского в качестве наставника БАТЭ. Борисовчане на столичном стадионе по улице Маяковского провели сразу две встречи. После того, как уступили суперкубок "Шахтеру", одержали волевую викторию над "Витебском" - 2:1, и на этом же газоне уже в первенстве страны 14 марта готовятся принять "Слуцк".