БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В феврале чемпионы Беларуси сразятся с одним из лучших клубов мира - лондонским "Арсеналом". Команды уже встречались на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги Европы.