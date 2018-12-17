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БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы

В Швейцарии прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. В феврале чемпионы Беларуси сразятся с одним из лучших клубов мира - лондонским "Арсеналом". Команды уже встречались на групповом этапе прошлого розыгрыша Лиги Европы.

Тогда желто-синие не смогли набрать очков. Британцы в нынешнем сезоне выступают уверенно. Первая игра между лучшей командой Беларуси и лондонским "Арсеналом" пройдет 14 февраля в Борисове.

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