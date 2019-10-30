БАТЭ сыграет с клубом "Дняпро". Прямая трансляция встречи в 19:20 на "Беларусь 5"

Борисовский БАТЭ в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу на выезде сыграет с могилевским "Дняпро". Соперники желто-синих - одни из аутсайдеров текущего турнира. С 24 очками могилевчане занимают 13-ое место. БАТЭ же все еще не теряет надежду догнать лидирующее на данный момент брестское "Динамо". В копилке команды Алексея Баги 58 баллов, что на 9 меньше, чем у брестчан. Прямая трансляция поединка "Дняпро" - БАТЭ начнется на "Беларусь 5" в 19:20.