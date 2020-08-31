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БАТЭ сыграет с софийским ЦСКА

Отомстить за соотечественников во втором круге отбора мог БАТЭ. Но жеребьевка преподнесла в соперники борисовчанам другой коллектив - софийский ЦСКА. Матч пройдет 17 сентября в Болгарии.

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