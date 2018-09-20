БАТЭ сыграет с "Видеотоном"

Еврокубковая осень для белорусов начинается сегодня! Борисовский БАТЭ стартует в групповом раунде футбольной Лиги Европы. В Венгрии наши ребята встречаются с местным "Видеотоном". В распоряжении главного тренера борисовчан - 20 игроков. Из основного состава в лазарете лишь Александр Глеб. Букмекеры фаворитами противостояния называют хозяев.