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БАТЭ сыграет с "Видеотоном"

Еврокубковая осень для белорусов начинается сегодня! Борисовский БАТЭ стартует в групповом раунде футбольной Лиги Европы. В Венгрии наши ребята встречаются с местным "Видеотоном". В распоряжении главного тренера борисовчан - 20 игроков. Из основного состава в лазарете лишь Александр Глеб. Букмекеры фаворитами противостояния называют хозяев.

Итак, стартовый свисток в матче "Видеотон" - БАТЭ прозвучит в 19:55, на десять минут раньше начнется прямая трансляция из Будапешта на канале "Беларусь 5".  

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