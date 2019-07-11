БАТЭ сыграл вничью 1:1 с польским "Пястом"

Осадок есть, но теперь главное - выезд. Так главный тренер БАТЭ Алексей Бага отреагировал на ничейный результат с польским "Пястом" 1:1 в матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. В игре отличились у гостей Пажишек, у желто-синих Драгун. Он на 89-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Станислав пропустит ответный матч.



Ответная встреча "Пяст" - БАТЭ пройдет 17 июля в Польше.



