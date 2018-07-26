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БАТЭ сыграл вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

Нашим парням не хватило для победы нестандартных решений. Так прокомментировал исход первого матча квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа главный тренер БАТЭ Алексей Бага. В первом тайме на "Борисов-Арене" командам не удалось отличиться, хотя желто-синие не единожды создавали опасные моменты. Но в итоге безголевая ничья 0:0.

Ответный поединок команды проведут 1 августа в Финляндии.

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