БАТЭ сыграл вничью с ХИКом в матче 2-го круга квалификации Лиги чемпионов

Нашим парням не хватило для победы нестандартных решений. Так прокомментировал исход первого матча квалификации Лиги чемпионов против финского ХИКа главный тренер БАТЭ Алексей Бага. В первом тайме на "Борисов-Арене" командам не удалось отличиться, хотя желто-синие не единожды создавали опасные моменты. Но в итоге безголевая ничья 0:0.