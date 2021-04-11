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БАТЭ сыграл вничью с "Минском"
БАТЭ в гостях сыграл вничью 2:2 с "Минском" в матче 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу. При этом борисовчане проигрывали к середине 2-го тайма 0:2, пока на 82-й минуте не забил Рыбак, а уже в добавленное арбитром время с пенальти счет сравнял Скавыш. БАТЭ с 8-ю баллами располагается на 3 месте в турнирной таблице. "Минск" - на 9-й строчке. В еще одном поединке тура "Гомель" дома переиграл "Неман" 2:0. Последний раз в Высшей лиге «рыси» переигрывали команду из Гродно 8 лет назад.
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