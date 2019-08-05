БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы может сыграть с "Астаной"

Потенциальный соперник "Шахтера" - "Вулвэрхэмптон". Но сначала борисовчанам нужно пройти "Сараево", а "горнякам" - "Торино". Первые матчи в четверг. Казахов ждет встреча с мальтийской "Валеттой", англичан - с армянским "Пюником".



