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БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы может сыграть с "Астаной"

Потенциальный соперник "Шахтера" - "Вулвэрхэмптон". Но сначала борисовчанам нужно пройти "Сараево", а "горнякам" - "Торино". Первые матчи в четверг. Казахов ждет встреча с мальтийской "Валеттой", англичан - с армянским "Пюником".

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