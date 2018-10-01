3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
БАТЭ забил гол "Динамо" на 53-й минуте, когда болельщики аплодировали Анатолию Капскому
Когда футбол - больше чем игра. На 53-й минуте белорусского футбола между борисовским БАТЭ и минским "Динамо" болельщики борисовчан организовали перформанс в память об основателе команды - Анатолии Капском, который ушел из жизни 22 сентября на 53-м году жизни. И в тот момент, когда вся арена на протяжении минуты аплодировала самому успешному менеджеру в истории белорусского футбола, случилось чудо.
На 53-й минуте счет БАТЭ сравнял, ведь в первом тайме пропустил гол. Но вскоре победный удар нанесет защитник желто-синих Денис Поляков, и борисовский клуб победит 2:1. Тем самым, приблизит себя к очередному чемпионскому титулу.