БАТЭ забил гол "Динамо" на 53-й минуте, когда болельщики аплодировали Анатолию Капскому

Когда футбол - больше чем игра. На 53-й минуте белорусского футбола между борисовским БАТЭ и минским "Динамо" болельщики борисовчан организовали перформанс в память об основателе команды - Анатолии Капском, который ушел из жизни 22 сентября на 53-м году жизни. И в тот момент, когда вся арена на протяжении минуты аплодировала самому успешному менеджеру в истории белорусского футбола, случилось чудо.