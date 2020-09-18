БАТЭ завершает выступление в Лиге Европы

Закончили еврокубковую кампанию, едва начав. БАТЭ покидает Лигу Европы после гостевого поражения от софийского ЦСКА - 0:2. Причем ещё до того, как болгары открыли счет, Милич не реализовал пенальти. В воскресенье борисовчан ждет поединок чемпионата Беларуси со "Слуцком". А вот пока еще действующий чемпион страны брестское "Динамо" сегодня узнает соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы.