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БАТЭ завершает выступление в Лиге Европы
Закончили еврокубковую кампанию, едва начав. БАТЭ покидает Лигу Европы после гостевого поражения от софийского ЦСКА - 0:2. Причем ещё до того, как болгары открыли счет, Милич не реализовал пенальти. В воскресенье борисовчан ждет поединок чемпионата Беларуси со "Слуцком". А вот пока еще действующий чемпион страны брестское "Динамо" сегодня узнает соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы.
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