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БАТЭ завтра проведет ответный матч против польского "Пяста"
Без Драгуна и Филипенко. Борисовский БАТЭ отправился в Польшу, где завтра сыграет против "Пяста" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, неделю назад желто-синие дома добились ничьей - 1:1. Тогда же Филипенко травмировался, а Драгун за двойную желтую был удален. Старт матча "Пяст" - БАТЭ завтра в 21:00.
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