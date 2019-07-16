БАТЭ завтра проведет ответный матч против польского "Пяста"

Без Драгуна и Филипенко. Борисовский БАТЭ отправился в Польшу, где завтра сыграет против "Пяста" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Напомним, неделю назад желто-синие дома добились ничьей - 1:1. Тогда же Филипенко травмировался, а Драгун за двойную желтую был удален. Старт матча "Пяст" - БАТЭ завтра в 21:00.